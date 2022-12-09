Работы по строительству бюро СМЭ идут по графику

На Древлянке в Петрозаводске строят бюро судебно-медицинской экспертизы. Работы на Высотном проезде идут по графику, сообщил в своем аккаунте министр здравоохранения Карелии. Рабочие монтируют тепловые сети и утепляют стены.

Завершить строительство планируют в 2023 году.

«Новое здание, оснащенное самым современным оборудованием, обеспечит внедрение современных технологий экспертных исследований, организационное объединение гистологических исследований на территории республики Карелия, доступность, этапность и преемственность между этапами проведения экспертиз», - написал Михаил Охлопков. // фото со страницы министра здравоохранения РК