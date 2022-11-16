Бюро судебно-медицинской экспертизы строят без отставания от графика

Здание бюро судебно-медицинской экспертизы строят в Петрозаводске на Высотном проезде. Переезд специалистов из старых деревянных строений из исторической части города в новое помещение на Древлянке запланирован на осень. Об этом сегодня «ВКонтакте» написал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Несколько подразделений службы – это более 30 специалистов – планируют переехать в новое здание следующей осенью»,

- сообщил губернатор.

По его словам, подрядчик «СП №1» строит в соответствии с графиком.

«Коробку» будущего бюро уже возвели. Рабочие устанавливают окна, утепляют полы, обустраивают кровлю, монтирую наружные сети.

Глава региона надеется, что переезд и высокотехнологичные лаборатории скажутся на результатах работы экспертов. А передовые методы исследования в их арсенале помогут в раскрываемости преступлений. // фото: со страницы главы РК