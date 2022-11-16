На пасеке в Карелии будут готовить пчеловодов

Пчеловодов будут готовить в Карелии в хозяйстве «Северный мед – Карелия». Курсы для желающих освоить эту профессию подготовили фермеры - семья Яухонен из Прионежского района, сообщили в Минсельхозе РК.

Занятия Эйно и Елена Яухонен будут проводить с февраля следующего года. Сначала научат теории, потом станут проводить практические занятия.

Будущие пчеловоды будут учиться по субботам в Петрозаводске или Новой Вилге, с апреля начнется практика на пасеке в селе Деревянное. По окончании курса в августе студенты получат свидетельство о получении профессии пчеловода.

Методика рассчитана на специфику пчеловодства в условиях севера, на особый календарь мероприятий, который отличается от южного по срокам.

В этом году 10 фермеров в Карелии уже получили профессию пчеловодов после прохождения курсов Яухонен. // фото: Минсельхоз Карелии