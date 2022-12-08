Жители карельского поселка: «Наша Тумба как проклятая!»

Текст: Татьяна Смирнова

Жительница лесного поселка Тумба Муезерского района Анна Лялина не первый год добивается, чтобы в поселке появилась железнодорожная платформа. Еще в 2014 году, будучи депутатом поселкового совета, женщина написала статью в одну из республиканских газет:

«Каждый день слушаем про беженцев с Украины! Бедные люди! Но хочется задать вопрос: может и нам дать статус вынужденных переселенцев? Кто думает о жителях маленьких поселков Тумба, Лендеры, Мотко? Нашу жизнь и жизнью назвать нельзя, выживание одно! РЖД уже не знает, как нас еще уничтожить…»

И далее местная жительница рассказывает о том, какому издевательству подвергаются люди, которым некуда деваться, поэтому они пользуются «услугами» железнодорожников.

«Может, лучше посыпать жителей отдаленных поселков дустом? Но можно еще бомбочку сбросить на нас. А что, нет людей – нет проблем»,

– говорилось в той статье.

В 2018 году местная активистка обратилась в соцсети к Главе Карелии Парфенчикову от имени жителей поселка:

«Бросили людей на произвол судьбы, в поселке живут в основном пенсионеры. У нас нет никакого сообщения с районом, автобус давно не ходит, в больницу не попасть, за поездку частнику надо заплатить больше 3000 рублей. Поезд у нас ходит два раза в неделю, слава Богу, что ходит. Но и здесь проблем хватает. Железнодорожная станция находится в нескольких километрах от поселка, вокзала давно нет, раньше была сараюшка, в которой можно было спрятаться от непогоды, теперь и ее нет. К нам ходит пригородный поезд Суккозеро–Лендеры. Поезд проходит мимо поселка, несколько лет назад обращались к руководству РЖД, чтоб сделали остановку в самом поселке, но пришел отказ. Для того чтобы сделать остановку, нужна платформа, семафор и т.д. Цена вопроса несколько миллионов рублей, которых у местной администрации нет. Хотя на нашей станции Суун нет никакого перрона, т.к. поезд раньше приходил на первый путь, а когда закрыли станцию, разобрали пути, оставив только второй, естественно, без всякой платформы. Сейчас подходы к вагону никто не чистит, нет освещения, да и дорога к станции чистится плохо. Из Суккозера поезд приходит в 7.20 утра, чтоб встретить кого-то, не всегда можно подъехать на машине из-за нечищеной дороги, приходится машину оставлять на центральной дороге и метров 250-300 пробираться по снегу, по колено, по лесу и ждать поезд в темноте на улице, рискуя встретить волков. Помогите нам добиться от РЖД остановки поезда в поселке! Тем более путейцы садятся в поселке, для них можно останавливаться, а для граждан – нет. Мы отработали по 30-40 лет, а сейчас не живем, а выживаем. Помогите нам!»

И вот долгожданное чудо случилось. С 15 июня 2022 года мимо Тумбы стал проходить «Орлан», следующий из Костомукши в Лендеры и обратно. А чуть раньше, в марте, республиканская власть оповестила жителей, что платформа будет построена, конечно, не по многолетним требованиям жителей, а по ходатайству депутата ЗС Карелии Татьяны Тишковой.

С какой радостью жители читали новость, что «железнодорожную платформу для пассажиров оборудуют в поселке Тумба Муезерского района после обращения депутата Законодательного собрания Карелии Татьяны Тишковой в министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики». И все потому, что «ранее с такой просьбой на личном приеме к парламентарию обратились жители Тумбы, где проживают около 80 человек. В настоящее время им приходится добираться 4 км до станции Суун».

В минтрансе Карелии и ОАО «РЖД» на запрос депутата от ЕР сообщили, что в 2022 году в п. Тумба будет оборудована платформа для пассажиров длиной 30 м. В ближайшее время определят место для ее расположения.

«Отрадно, что летом жители поселка Тумба начнут пользоваться остановочным комплексом рядом с домом»,

- прокомментировала весной депутат Татьяна Тишкова. Но прошло лето, пролетела осень, зима настала. Что сделано? Жители Тумбы так и живут в ожидании чуда…

В августе действительно в Тумбу завезли стройматериалы – бетонные блоки и песок. Анна Лялина по этому поводу написала пост в местной группе. А сегодня она не выдержала и написала новый: «Сегодня уже 8 декабря, а мы всё ждем, когда же построят эту нашу многострадальную платформу. Вначале ссылались, что должны подвезти материалы. Привезли. До ноября - никого. В конце ноября приехали, выкопали ямы под блоки. В пятницу 2 декабря приехал кран, положили блоки под фундамент платформы. Сказали, что за неделю сделают, что во вторник, 6 декабря будут укладывать плиты. Вторник прошёл, настала среда. Написала нашему депутату в ЗС Тишковой. Она мне ответила, что, по информации руководителя строительства, плиты будут укладывать 7 декабря. Вчера весь день от окна не отходила, смотрела: когда же строители появятся? Не дождалась... И сегодня никакого движения. Вот что это, если не издевательство над людьми, которые в основном пожилые и инвалиды? Все в курсе, и никому нет дела…»

- Уже просто слов нет, одни маты остались. По всему маршруту «Орлана» сделаны новые платформы, даже на станции Брусничной, где никто не живёт, никто не садится, не выходит. А наша Тумба как проклятая! Наверное, много писали, жаловались… Наказали нас, – прокомментировала Анна Лялина происходящее. – Если бы «Орлан» не запустили, и не вспомнили бы о нас…