Второй «неуловимый» снеговик появился в Петрозаводске

На улицах Петрозаводска установили уже второго снеговика. Напомним, мэр предложил горожанам искать снежные фигуры и делать с ними селфи.

- Друзья, второй предвестник Нового года занял свое место. Угадаете, где?

– написал Владимир Любарский в соцсети.

Всего снеговиков будет пять. Тот, кто найдет всех, и пришлет фотографии с ними, получит снежную фигуру около собственного дома.

Напомним, первого снеговика испортили неизвестные вандалы. Его облили какой-то жидкостью, в результате пострадал маленький мальчик. // фото: глава города Владимир Любарский/ВКонтакте