08 декабря 2022, 19:57
Второй «неуловимый» снеговик появился в Петрозаводске
Жителям города предложили найти вторую снежную фигуру
На улицах Петрозаводска установили уже второго снеговика. Напомним, мэр предложил горожанам искать снежные фигуры и делать с ними селфи.
- Друзья, второй предвестник Нового года занял свое место. Угадаете, где?
– написал Владимир Любарский в соцсети.
Всего снеговиков будет пять. Тот, кто найдет всех, и пришлет фотографии с ними, получит снежную фигуру около собственного дома.
Напомним, первого снеговика испортили неизвестные вандалы. Его облили какой-то жидкостью, в результате пострадал маленький мальчик. // фото: глава города Владимир Любарский/ВКонтакте