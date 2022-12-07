Прикоснувшийся к испорченному вандалами снеговику ребенок получил ожог

История с испорченным неизвестными вандалами снеговиком получила печальное продолжение. Оказывается, снежную фигуру облили чем-то едким, пострадал ребенок. Об этом в соцсетях рассказал Владимир Любарский.

Снеговика облили так, что мальчик потрогал его, потом потер глаза и получил ожог, пишет «КП – Петербург», ссылаясь на мэра Петрозаводска.

- Это свидетельствует о том, что, к сожалению, часть нашего населения не совсем здорова,

- заявил Любарский.

Он призвал работать над этим всем вместе, не проходить мимо, «одергивать, подсказывать и поправлять». // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте