Любарский в стихах рассказал, как вандалы покалечили снеговика

В центре Петрозаводске на днях поставили снежного весельчака. По словам мэра, до 25 декабря в городе установят и других снеговиков. Он предложил горожанам квест – сделать селфи и прислать ему.

Однако первая снежная фигура на проспекте Ленина успела «пострадать» от рук прохожих.

Об акте «вандализма» сити-менеджер в стихах рассказал на своей страничке «ВКонтакте».

«Даже добрый снеговик/ Настроением поник/ Мимо подлый шел вандал/

Снежный друг наш пострадал/ Акт вандальный был замечен/ Снеговик слегка подлечен/ Снова на посту стоит/ А вандал спокойно спит»,

- написал Владимир Любарский и призвал петрозаводчан беречь город. Снеговика «умыли».

Пользователи соцсети осудили хулиганов. // фото со страницы главы города