04 декабря 2022, 10:30
Любарский в стихах рассказал, как вандалы покалечили снеговика
Снежную скульптуру облили коричневой жидкостью в центре Петрозаводска, в соцсетях хулиганов осудили
В центре Петрозаводске на днях поставили снежного весельчака. По словам мэра, до 25 декабря в городе установят и других снеговиков. Он предложил горожанам квест – сделать селфи и прислать ему.
Однако первая снежная фигура на проспекте Ленина успела «пострадать» от рук прохожих.
Об акте «вандализма» сити-менеджер в стихах рассказал на своей страничке «ВКонтакте».
«Даже добрый снеговик/ Настроением поник/ Мимо подлый шел вандал/
Снежный друг наш пострадал/ Акт вандальный был замечен/ Снеговик слегка подлечен/ Снова на посту стоит/ А вандал спокойно спит»,
- написал Владимир Любарский и призвал петрозаводчан беречь город. Снеговика «умыли».
Пользователи соцсети осудили хулиганов. // фото со страницы главы города