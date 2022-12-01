Петрозаводчанам предложили «ловить» снеговиков и делать с ними селфи

Снеговики начали появляться на улицах Петрозаводска перед новогодними праздниками. Угадать место их дислокации предложил горожанам мэр карельской столицы.

При этом Владимир Любарский отметил, что «оно очевидно», и опубликовал фотографию первой снежной фигуры.

- До 25 декабря на улицах города появятся еще несколько таких весельчаков – ловите. Тому, кто первым пришлет селфи с пятью из них, приз – такой снеговик появится у вашего подъезда к празднику,

- написал он.

Мэр поблагодарил за снег Центр спортивной подготовки Карелии и уточнил, что селфи со снеговиками нужно присылать в личку. Нужно отправить пять фотографий одним сообщением. Любарский также попросил беречь снеговиков, потому что они хрупкие. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте