01 декабря 2022, 10:00
Петрозаводчанам предложили «ловить» снеговиков и делать с ними селфи
Любарский обещал горожанам приз, если они угадают место дислокации снеговиков
Снеговики начали появляться на улицах Петрозаводска перед новогодними праздниками. Угадать место их дислокации предложил горожанам мэр карельской столицы.
При этом Владимир Любарский отметил, что «оно очевидно», и опубликовал фотографию первой снежной фигуры.
- До 25 декабря на улицах города появятся еще несколько таких весельчаков – ловите. Тому, кто первым пришлет селфи с пятью из них, приз – такой снеговик появится у вашего подъезда к празднику,
- написал он.
Мэр поблагодарил за снег Центр спортивной подготовки Карелии и уточнил, что селфи со снеговиками нужно присылать в личку. Нужно отправить пять фотографий одним сообщением. Любарский также попросил беречь снеговиков, потому что они хрупкие. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте