Пограничный сквер кто-то завалил старыми шинами

Большое количество использованных автомобильных покрышек кто-то привез и выбросил в Пограничном сквере. Горожане в группе «Подслушано в ПТЗ» «ВКонтакте» обратились к Владимиру Любарскому с просьбой организовать их вывоз.

Они пишут, что покрышки в сквере валяются примерно полторы недели. Кто их привез и выгрузил, неизвестно.

- Просьба поручить комитету ЖКХ городской администрации организовать вывоз с общественной муниципальной территории сквера данные отходы IV класса опасности,

- попросили пользователи.

Они также предложили администрации Петрозаводска обратиться в правоохранительные органы, чтобы виновных нашли и привлекли к ответственности.

Напомним, выбрасывать старые шины категорически запрещено, за это грозит штраф. В Петрозаводске в ноябре организовывали временные пункты сбора, покрышки можно было сдать бесплатно. // фото: «Подслушано в ПТЗ» / ВКонтакте