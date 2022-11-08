Временные пункты сбора шин откроют в Петрозаводске

В Петрозаводске откроются два пункта сбора использованных шин. О этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Временные пункты сбора будут работать с 14 часов 11 ноября до 17 часов 12 ноября на Древлянке и Кукковке. Одна точка будет располагаться у дома №40 по Лесному проспекту. Вторая - у дома №11 по улице Ровио. Сдать шины там можно будет бесплатно.

Горожанам напомнили, что выбрасывать и сжигать использованную резину строго запрещено. Также нельзя использовать шины в обустройстве газонов и клумб. Нарушителям грозит штраф. Фото: unsplash.com