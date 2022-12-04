Машины «вросли» в лед, дорога превратилась в каток

Дорога в Пятом поселке в Петрозаводске неожиданно превратилась в настоящий каток. В ледовую западню угодили и некоторые машины, на которых владельцы редко выезжают.

Петрозаводчане пожаловались в сообществе «Подслушано в Птз» на воду, текущую из люка на улице Владимирская и ледяные наросты. По словам подписчиков, они не раз обращались в Единую дежурно-диспетчерскую службу, где им отвечали, что водоканал работает. Но, по словам пользователей группы, они не видели ни одного специалиста, а вода льет пятый день.

«Пятый день льет вода из люка, звонили не один раз в 051, сказали «водоканал работает»... Работает, но не у нас...может просто работает? Ни одного специалиста мы не видели за это время...Зато дорога превратилась в каток, некоторые припаркованные машины, которые не ездят просто «вросли» в лед... В некоторых местах образовались огромные ямы с ледяными наростами...Если кому интересно, это Пятый поселок...ул. Владимирская»,

- написали сегодня петрозаводчане.

Также, по их словам, дорожные службы тоже не посещают их, хотя двор относится к городу, а не в компетенции УК. // фото «Подслушано в Птз»