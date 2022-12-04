Охлопков спрогнозировал в Карелии три волны гриппа
Карелию накроет три волны гриппа. Такой прогноз на своей страничке «ВКонтакте» дал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Сейчас республика переживает первую гриппозную волну. По словам министра, тяжесть заболевания относительно легкая, в основном болеют дети. Первая волна завершится во второй половине декабря.
Вторую волну Охлопков прогнозирует после новогодних праздников. Болеть будут уже и взрослые.
«Причем может быть больше тяжелых случаев. Это произойдет потому, что грипп не формирует перекрестный иммунитет»,
- пояснил чиновник.
Третья волна предположительно придет в конце февраля. Охлопков пока не может предположить, какой силы она будет, но не исключил большого количества тяжелых случаев.
Врачи готовы к любому развитию ситуации с гриппом, свободных коек достаточно. В поликлиниках приняты меры, чтобы встретить грипп во всеоружии, заявил министр. Он еще раз подчеркнул, что лучший способ защиты от тяжелых последствий – вакцинация.
Министр со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова напомнил, что у каждого вида гриппа свой иммунитет, гриппом можно болеть по несколько раз. Охлопков заявил, что четырехвалентная вакцина защищает от основных штаммов. // фото freepik.com