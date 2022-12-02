В отреставрированной за 23 миллиона Галерее Героев пропала подсветка

Галерею Героев Советского Союза в центре Петрозаводска отремонтировали в этом году. Это первый капитальный ремонт монумента за 40 лет. На работы было выделено 23 миллиона рублей.

Мемориал облицевали гранитом, переобустроили лестничные спуски, восстановили цветники, замостили дорожки брусчаткой и тротуарной плиткой. Также на объекте появилась подсветка, о планах по освещению монумента говорили еще весной 2021 года.

Однако петрозаводчане заметили, что в Галерее Героев работаю не все лампы.

«Для администрации города. Недавно сделана реставрация галереи героев, часть подсветки, к сожалению, уже не работает»,

- написали пользователи паблика «Подслушано в Птз».

Галерея была открыта 29 октября 1977 года. Она представляет из себя три стелы, облицованные малиновым кварцитом, которые воздвигнуты по краям круглой ступенчатой платформы. В нишах установлены плиты из габбро-диабаза с портретами героев, выполненными в технике гравюры по камню. На центральной стеле в ряду портретов выполнено рельефное изображение медали «Золотая звезда». В центре галереи установлен одноструйный фонтан. // фото паблик «Подслушано в Птз»