07 декабря 2022, 17:48
Пьяный водитель сел за руль и попался инспекторам ДПС
Нетрезвого автомобилиста отстранили от правления в Прионежье
От управления Hyundai на территории Прионежского района отстранили 34-летнего водителя. Автоинспекторы выявили у него признаки опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Мужчину освидетельствовали на месте с помощью алкотестера и выяснили, что не ошиблись. Теперь ему грозят штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
По данным Госавтоинспекции, с начала этого года уже 1 750 водителей привлекли к ответственности за управление в нетрезвом виде. // фото: ГИБДД Карелии