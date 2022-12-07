Пьяный водитель сел за руль и попался инспекторам ДПС

От управления Hyundai на территории Прионежского района отстранили 34-летнего водителя. Автоинспекторы выявили у него признаки опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Мужчину освидетельствовали на месте с помощью алкотестера и выяснили, что не ошиблись. Теперь ему грозят штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

По данным Госавтоинспекции, с начала этого года уже 1 750 водителей привлекли к ответственности за управление в нетрезвом виде. // фото: ГИБДД Карелии