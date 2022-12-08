Колонку в Рабочеостровске запустили в тестовом режиме

Наболевшая проблема жителей Рабочеостровска с водоснабжением решилась. В поселке наконец запустили водозаборную колонку. Она работает в тестовом режиме, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, «Петрозаводск говорит» неоднократно писал о ситуации с водопроводом в Кемском районе и Рабочеостровске. Жители регулярно оставались без воды.

В сентябре прошлого года к решению проблемы лично подключился прокурор Дмитрий Харченков и потребовал исполнить решение Кемского городского суда и обеспечить жителей поселка централизованным водоснабжением.

В итоге разработали проектно-сметную документацию на устройство участка водопровода. В октябре этого года местные власти заключили контракт с подрядчиком на строительство водопроводных сетей.

Водозаборную колонку установили на перекрестке улиц 1-ой Пятилетки и Пролетарской. Она работает, правда, пока в тестовом режиме. // фото: пресс-служба правительства РК