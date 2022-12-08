На работу в Карелию из других регионов приехали 37 медиков

В медицинские организации Карелии в этом году приехали работать 37 медиков из других российских регионов. Специалистов продолжают привлекать, предоставляя им разные меры соцподдержки, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В частности, недавно в Кемскую ЦРБ приехала из Мурманской области Людмила Лютая - анестезиолог-реаниматолог, в Городскую детскую поликлинику № 1 – педиатр из Челябинской области Елена Марковская, в Беломорскую ЦРБ – терапевт Евгений Перкин из Адыгеи.

Два фельдшера трудоустроились в Пряжинскую ЦРБ на станцию скорой помощи. Так, Глеб Платанный из Владимирской области работает в Ведлозере, а Любовь Кириллова из Псковской - в Эссойле. В поликлинике Пряжинской ЦРБ трудится врач-дерматовенеролог Диана Апсетарова, она переехала из Москвы. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте