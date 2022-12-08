Жители Карелии могут узнать, как грамотно обращаться с деньгами

Каждый день россиянам предлагают пройти курсы или марафоны по финансовой грамотности. Где вам за деньги расскажут, как получить финансовый вычет или вылечиться по ОМС в платной клинике. Между тем, всю эту информацию, а также множество других полезных вещей можно узнать бесплатно на всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Он продлится до 15 декабря и пройти его может любой желающий. Рассказываем, как и почему это надо сделать.



Три причины пройти финансовый зачет



– Финзачет поможет понять, умеете ли вы принимать верные решения, легко ли вас обмануть мошенникам, и чего вам не хватает для того, чтобы считать грамотно обращаться с деньгами.



– Проверить себя могут и взрослые, и школьники. Кстати, для младшеклассников в зачете есть специальные интерактивные задания, которые помогут понять, откуда берутся деньги в семье, как разумно делать покупки и защитить себя от мошенников.



– Вы не только проверите свои знания о деньгах, но и получите полезную и достоверную информацию, чтобы восполнить пробелы в знаниях.



Как проверить, умеете ли вы обращаться с деньгами



Онлайн-зачет разделен на два уровня сложности: базовый и продвинутый. Первый – для тех, кто только начинает задаваться финансовыми вопросами, второй проходят те, кто считает, что имеет опыт.



Для начала тестирования нужно перейти на сайт и зарегистрироваться. Там вы найдете девять важных тем – от налогов до цифровой безопасности. Мир вкладов, кредитов, дебетовых карт и банковских услуг тоже не останется без вашего внимания.



Тестирование занимает 30 минут, но, если нужно, время можно увеличить. В этом году появилась возможность пройти и семейный зачет. На него организаторы отвели 60 минут.



Каждый участник получит именной сертификат. Однако главная цель – оценить уровень знаний и навыков. Все участники зачета получат анализ результатов и рекомендации, на что более детально нужно обратить внимание.



В прошлом году в зачете участие приняли более 630 тысяч человек, 65% сдали его успешно. Рейтинг самых финансово грамотных граждан в 2021 году составили жители Рязанской, Воронежской, Орловской, Курской областей и Республики Марий Эл. Карелия в список не попала, и это нужно срочно исправить!

//Фото: https://asi.ru