В России запустили еще одну социальную сеть - LOOKY

Отечественную замену нашли зарубежным социальным сетям – сервис под названием LOOKY запустили в России. Об этом сообщает РБК.

Создатели новой площадки планируют, что через год в контент перейдут не менее 10% российских пользователей Instagram (принадлежит Meta, признанна в России экстремистской и запрещена). Они заверили, что в отечественной версии будут доступны аналогичные сторис, фильтры, хештеги, директ.

Среди особенностей соцсети – возможность синхронизации с зарубежным аналогом и переноса на новую площадку своих публикаций и подписчиков. А также возможность публиковать внешние ссылки прямо в постах, что отсутсовало на импортном сервисе. Приложение уже доступно для скачивания.