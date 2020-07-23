23 июля 2020, 14:49
Общество

Работники детдомов брали воспитанников в семьи во время карантина

Карелия стала пионером уникального движения, заявил вице-премьер Игорь Корсаков

В Карелии во время карантина работники социальных учреждений забирали воспитанников себе домой. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Игорь Корсаков.

Корсаков отметил, что в эфире федеральной станции обсуждался тот факт, что во время пандемии в России детей-сирот стали брать в свои семьи сотрудники социальных учреждений. Вице-премьер заявил, что Карелия стала пионером этого явления. По его словам, первыми, кто забрал ребенка в свой дом на время самоизоляции, стали работники Олонецкого центра помощи детям.

В целом на семейную форму воспитания на период ограничений перевели 104 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Причем 43 ребенка уже переданы на предварительную опеку. Также по домам забрали 37 пожилых граждан.

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