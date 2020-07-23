Прокуратура Карелии оценила состояние преступности в регионе

За 6 месяцев 2020 года на территории Республики Карелия зарегистрировано 6 893 преступления, что на 836 больше, чем за аналогичный период прошлого года (13,8%), сообщила прокуратура Республики Карелия на своем сайте.

В целом по республике удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 24,2% (1 669). Количество тяжких преступлений выросло на 35,5%, особо тяжких – на 44,1%.

Рост количества тяжких преступлений вызван изменениями, внесенными в Уголовный Кодекс Российской Федерации, согласно которым кражи с банковских счетов, равно совершенные в отношении электронных денежных средств отнесены законодателем к тяжким преступлениям. Рост особо тяжких преступлений связан с активизацией работы правоохранительных органов республики по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (в текущем году зарегистрировано 553 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (+38,6%).

Из числа всех зарегистрированных преступлений 58,5% составляют хищения чужого имущества. Из них совершено путем краж, в том числе и мелких – 2 728 (+10,1%), из них 566 – дистанционно (+165,7%). Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 11,9% и составило 962, из них 740 – дистанционно (+52%).

Последнее требует от жителей республики необходимости быть более бдительными при поступлении соответствующих телефонных звонков и предложений в сети «Интернет», а также ограждать советами своих несовершеннолетних и пожилых родственников от общения с преступниками, говорится в сообщении.

В целом в течение анализируемого периода правоохранительными органами республики зарегистрировано 1 754 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (6 мес. 2019 г. - 817), расследовано – 230 (6 мес. 2019 г. - 122).

На территории республики выросло на 19,3% количество зарегистрированных преступлений (99), связанных с незаконным оборотом оружия.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4,8% сократилось число выявленных преступлений экономической направленности, на учет поставлено 236 преступлений данной категории (в прошлом году – 248).

Отмечается снижение на 38,1% количества преступлений коррупционной направленности (39). В том числе в республике снизилось на 7,7% (с 13 до 12) число фактов получения взятки. Число зарегистрированных случаев дачи взятки в текущем периоде 2020 года на 41,2% меньше значения аналогичного периода прошлого года (10 по отношению к 17). Количество фактов посредничества во взяточничестве на 75% меньше значения аналогичного периода прошлого года (1 по отношению к 4).

Ущерб от преступлений составил 270 млн. 307 тыс. рублей, что на 64% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Из общего числа расследованных преступлений 38,6% совершены в состоянии алкогольного опьянения (6 мес. 2019 г. - 37,5%). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество таких преступлений выросло на 0,8% (с 1 179 до 1 188).

Выросло на 92,3% (с 26 до 50) количество преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения. Увеличилось на 66,7% (с 24 до 40) количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

Сократилась на 31,7% (с 271 до 185) преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес таких преступлений от числа расследованных деяний составляет 6% (6 мес. 2019 г. - 8,6%).

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Карелии совершено 13 преступлений (6 мес. 2019 г. - 19), гражданами государств-участников СНГ – 9 (6 мес. 2019 г. - 17). Зарегистрировано 33 преступления, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (в прошлом году - 14).