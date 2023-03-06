Работник магазина провел мимо кассы и присвоил почти миллион рублей

Петрозаводчанин работал в магазине автозапчастей и регулярно совершал хищения. Брал не деталями, а деньгами – присвоил больше 900 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Он имел доступ к кассе с января 2018 года по март 2021-го. Брал наличные деньги у покупателей и менял настройки аппарата. Сотрудник делал вид, что принимает оплату безналичным способом, но средства на счет не вносил.

Его преступную схему раскрыли, возбудили уголовное дело о хищении вверенного имущества в крупном размере. Суд приговорил 35-летнего мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. // фото: freepik.com