09 марта 2023, 12:43
Происшествия

Пьяных водителей выявили в женский день в Петрозаводске

В ГИБДД подвели итоги рейда в карельской столице

В Международный женский день сотрудники ГИБДД Петрозаводска провели рейд и выявляли севших за руль пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе массовых проверок были обнаружены шестеро водителей, имевших признаки алкогольного опьянения. Все они - мужчины. В отношении нарушителей составлены протоколы, транспорт перемещен на специализированную стоянку.

В Госавтоинспекции напомнили, что за пьяную езду полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. // Фото ГИБДД Петрозаводска

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