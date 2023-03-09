09 марта 2023, 12:43
Пьяных водителей выявили в женский день в Петрозаводске
В ГИБДД подвели итоги рейда в карельской столице
В Международный женский день сотрудники ГИБДД Петрозаводска провели рейд и выявляли севших за руль пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе массовых проверок были обнаружены шестеро водителей, имевших признаки алкогольного опьянения. Все они - мужчины. В отношении нарушителей составлены протоколы, транспорт перемещен на специализированную стоянку.
В Госавтоинспекции напомнили, что за пьяную езду полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. // Фото ГИБДД Петрозаводска