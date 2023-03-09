Девочка пострадала в жесткой аварии в Костомукше

Днем 7 марта водитель иномарки попал в аварию на дороге в Костомукше. Пострадала 14-летняя девочка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Это было в 13:27 на Интернациональной улице, неподалеку от дома № 9. Мужчина за рулем Mazda проезжал перекресток и врезался в «Лада Гранта». Отечественный автомобиль двигался по главной дороге и столкнулся с иномаркой под управлением 38-летнего водителя.

Травмы получила 14-летняя пассажирка автомобиля Mazda. Она сидела на переднем кресле и не была пристегнута. По факту аварии проводится проверка. Видео этого жесткого ДТП мы ранее публиковали. // фото: ГИБДД Карелии