Пьяная бабушка выбросила из окна ребенка на холод

Жительницу Ямало-Ненецкого автономного округа осудили за то, что она выбросила маленькую внучку без верхней одежды из окна, когда на улице было минус восемь градусов мороза. В момент преступления женщина была пьяна. 11-месячная девочка выжила, так как снег смягчил падение, а мама оказала своевременно помощь.

С какого именно этажа пьяная бабушка выкинула ребенка, прокуратура не сообщает. У ребенка обнаружили кровоподтек на правой голени. В суде бабушка утверждала, что не помнит произошедшее и не могла совершить такое с внучкой. Тем не менее гособвинение опровергло доводы россиянки. Суд присяжных единогласно вынес обвинительный вердикт.

Женщину признали виновной в покушении на убийство. Россиянку приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также ограничили свободу на год.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, как в Петербурге местный житель выбросил из окна ребенка-инвалида. Несовершеннолетний остался жив. (фото gazeta-birulevo-vostochnoe.ru)