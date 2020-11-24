24 ноября 2020, 21:08
Пропавших в Петрозаводске мальчиков нашли живыми
Стражи порядка не нашли ничего криминального в истории с исчезновением детей
Полиция завершила поиски двух пропавших в столице Карелии школьников. Дети пропали в один день – 23 ноября, а в розыск МВД объявило их сегодня днем.
К вечеру в паблике полиции появилось сообщение о том, что местоположение подростков уже установлено.
Правоохранительные органы не нашли криминального следа в исчезновении двух несовершеннолетних подростков.