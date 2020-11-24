24 ноября 2020, 21:08
Происшествия

Пропавших в Петрозаводске мальчиков нашли живыми

Стражи порядка не нашли ничего криминального в истории с исчезновением детей

Полиция завершила поиски двух пропавших в столице Карелии школьников. Дети пропали в один день – 23 ноября, а в розыск МВД объявило их сегодня днем.

К вечеру в паблике полиции появилось сообщение о том, что местоположение подростков уже установлено.

Правоохранительные органы не нашли криминального следа в исчезновении двух несовершеннолетних подростков.

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