Водителя, едва не сбившего мужчину с ребенком, оштрафовали

Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала о наказании для водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения на Лесном проспекте. Такая манера вождения едва не закончилась автонаездом на людей.

Водитель автомобиля «Шкода» при съезде с кольца не уступил дорогу двум пешеходам – мужчине с ребенком. Нарушение запечатлел видеорегистратор очевидца. Запись была опубликована вечером 20 ноября в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Водителя привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Нарушение наказывается штрафом от от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей. (фото 26-2.ru)