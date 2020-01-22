Президент России Владимир Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому. Средства можно будет использовать для погашения ипотеки или для первоначального взноса по ней еще до того, как ребенку исполнится три года. Об этом сообщает ТАСС.

Право распоряжаться маткапиталом появится у семей с момента рождения первого ребенка, а не достижения им определенного возраста.

Разумеется, если на первого ребенка материнский капитал распространили, то не нужно ждать, пока исполнится три года второму ребенку. Ясно, что отсчет должен идти от рождения первого ребенка,

- сказал президент.

В настоящее время в российском правительстве готовят поправки, которые разрешат использовать маткапитал для строительства на садовых участках. На данный момент его можно тратить на возведение тех домов, где земля предназначена только для индивидуального жилищного строительства.

При рождении первого ребенка с 1 января 2020 года полагается сумма в размере 466 616 рублей. После рождения второго семья имеет право на дополнительные 150 тысяч, а после третьего власти обязуются погасить 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту.