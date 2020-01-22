Кошка два дня держала в заложниках собственную хозяйку

Агрессивная кошка заблокировала свою владелицу на кухне и два дня не давала женщине покинуть помещение. Инцидент произошел в Архангельске, сообщает портал «Двина-информ».

По данным СМИ, женщину удалось спасти случайному прохожему. Он заметил несчастную в окне третьего этажа - она умоляла о помощи.

По словам спасенной, животное просто «взбесилось». Когда хозяйка пыталась покинуть кухню, кошка нападала на нее.

Спасатели по лестнице поднялись в квартиру, проникли внутрь и с помощью одеяла поймали кошку. Питомца поместили в переноску, которую потом передали хозяйке.