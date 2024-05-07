Путин подписал указ о национальных целях России

Глава государства после вступления в должность подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Документ представлен на сайте Кремля.

Указ предусматривает семь групп целей. Первая направлена на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей в России, поддержку семьи. Обозначены цели по развитию устойчивой и динамичной экономики, экологическом благополучии, технологическом лидерстве, цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Для всех целей предусмотрены показатели их достижения и соответствующие задачи.

Как следует из документа, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна достигать 78 лет, а к 2036 году – 81.

Среди других задач - обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц. Также среди задач - обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году. Также - реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году, строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году. И многие другие.

Правительство РФ должно будет до 1 сентября 2024 года представить на рассмотрение ряд национальных проектов. // фото kremlin.ru