Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал инаугурацию Владимира Путина.

Спикер парламента назвал это знаковым событием, новым этапом для дальнейшего развития России, а Владимира Путина - национальным лидером, с которым абсолютное большинство жителей Карелии и всей России связывают будущее, поддерживают его курс на последовательное развитие государства.

«В своем выступлении президент заявил, что народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций являются ключевыми приоритетами для страны, - написал Шандалович в своем аккаунте «ВКонтакте». - Вместе с Владимиром Владимировичем Путиным мы продолжим трудиться ради нашей любимой Родины, ее жителей и будущих поколений».

Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония вступления в должность президента состоялась 7 мая.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов. // фото с VK-страницы Элиссана Шандаловича