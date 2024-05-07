Глава Карелии принял участие в инаугурации Владимира Путина

7 мая в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента страны. На мероприятии присутствовали руководители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, общественные деятели, ветераны. В церемонии принял участие Глава Карелии Артур Парфенчиков.

После вступления в должность Владимир Путин поблагодарил граждан России за оказанную ему поддержку и заявил, что будет делать все необходимое, чтобы оправдать доверие жителей.

Только что произнёс слова президентской присяги. В её тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего,

- сказал Владимир Путин.

Артур Парфенчиков прокомментировал сегодняшнее главное для страны событие:

Сложно передать те чувства, которые переполняют в этот торжественный момент – это гордость за страну, за ее великую историю. За национального лидера, вокруг которого сегодня мы объединились.Россия переживает сейчас свой переломный момент истории. Мы понимаем, какая ответственность лежит на нашем Президенте и на каждом из нас. Нет сомнений, что страна, сплотившись вокруг своего лидера, достойно преодолеет трудный рубеж. Вместе победим!

Напомним, Владимир Путин переизбран на пост главы государства в ходе выборов, которые состоялись 15-17 марта.

//Фото: пресс-служба Правительства Карелии