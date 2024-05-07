Более 400 посылок для бойцов СВО собрали жители Карелии

6 мая завершилась предложенная Главой Карелии Артуром Парфенчиковым акция по сбору и отправке подарков ко Дню Победы землякам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Жители всех районов республики приносили в пункты сбора необходимые для военнослужащих вещи, одежду, продукты питания. Благодаря их неравнодушию и активности удалось собрать более четырехсот посылок, символизирующих поддержку родной Карелии.

В акции принял участие и ее инициатор Артур Парфенчиков. Он передал вещи, которые всегда нужны в полевых условиях, – расходники, одежду, обувь, витамины, варенье и карельский шоколад.

Сотрудники Администрации Петрозаводского городского округа принимали, сортировали и упаковывали подарки, а курсанты городского филиала «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова» помогли с погрузкой коробок.

Машины с грузом отправились адресатам в зону проведения специальной военной операции, и в праздничный день 9 мая посылки передадут землякам.

Спасибо вам, друзья! Подарки из родной Карелии, да еще в преддверии главного нашего праздника – это так важно для бойцов! В этом они видят поддержку земляков,

– отметил на своей странице «ВКонтакте» Артур Парфенчиков.

//Фото: пресс-служба Правительства Карелии