Сортавальский район стал округом

Сортавальский округ появился в Карелии. Вступил в силу Закон РК о создании Сортавальского муниципального округа. Республиканский закон вступил в силу.

В перечень муниципальных округов в Карелии включен Сортавальский муниципальный округ, внесены редакционные изменения в связи с изменением статуса муниципального образования. Закон 24 апреля одобрили в карельском парламенте.

«Со дня вступления закона в силу и до 31 декабря 2024 года включительно устанавливается переходный период. В это время осуществляется формирование представительного органа Сортавальского муниципального округа, избрание главы Сортавальского муниципального округа, принятие устава округа, а также отрегулированы иные вопросы, связанные с преобразованием района в округ», - сказано в сообщении в паблике «Сортавальский район». // фото freepik.com