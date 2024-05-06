06 мая 2024, 17:45
Новый комитет появился в администрации Петрозаводска
В структуре администрации произошли изменения. Какие именно, раскрыла Инна Колыхматова
Сити-менеджер Инна Колыхматова объявила об изменениях в структуре администрации Петрозаводска.
Комитет экономразвития присоединили к комитету градостроительства и землепользования. Теперь в мэрии есть комитет градостроительства и экономического развития. Его возглавила Наталья Тенчурина.
Со слов Колыхматовой, решение зрело давно, часто сами горожане спрашивали, почему вопросы муниципальных объектов имущества рассматривают отдельно от земельных. // фото «Петрозаводск говорит»