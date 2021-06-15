15 июня 2021, 13:09
Общество

Пугавший жителей Костомукши медведь ушел в лес

У лесного зверя появилась пища, и он отступил от города

Медведь, бродивший весной по окраинам Костомукши, ушел в лес. Об этом сообщают «Новости Костомукши» со ссылкой на специалиста Госохотнадзора Юрия Шпакова.

По словам эксперта, хищник выходил к людям из-за отсутствия пропитания в лесу. Сейчас наступило лето, и у зверя появилась естественная кормовая база, поэтому он отступил от города.

Тем не менее в Костомукше готовятся к возможному возвращению медведя. На заседании специальной комиссии принято решение о приобретении специальной ловушки для поимки хищника. Ранее в городе допускали, что зверь может быть застрелен. Фото badfon.ru

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Метки: 
Костомукша
Медведь
лес
Госохотнадзор
юрий шпаков
новости Карелии