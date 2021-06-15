Пугавший жителей Костомукши медведь ушел в лес

Медведь, бродивший весной по окраинам Костомукши, ушел в лес. Об этом сообщают «Новости Костомукши» со ссылкой на специалиста Госохотнадзора Юрия Шпакова.

По словам эксперта, хищник выходил к людям из-за отсутствия пропитания в лесу. Сейчас наступило лето, и у зверя появилась естественная кормовая база, поэтому он отступил от города.

Тем не менее в Костомукше готовятся к возможному возвращению медведя. На заседании специальной комиссии принято решение о приобретении специальной ловушки для поимки хищника. Ранее в городе допускали, что зверь может быть застрелен. Фото badfon.ru