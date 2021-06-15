Десятки пьяных водителей выявлены в Карелии в выходные дни

В выходные дни в Карелии от управления транспортом были отстранены 40 пьяных водителей. Такую статистику приводит ГИБДД. Трем нарушителям предстоит понести уголовную ответственность - они сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Среди выявленных пьяных автомобилистов были и представительницы прекрасного пола. Так, около 3 часов ночи 12 июня в Питкяранте инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2110. За рулем находилась женщина с признаками опьянения. От освидетельствования она отказалась. К тому же у автомобилистки не было водительских прав.

Всем нарушителям грозит лишение прав на полтора-два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что за отказ от медицинского освидетельствования водителям грозит арест на срок 10-15 суток или штраф - 30 тысяч рублей. Фото ГИБДД