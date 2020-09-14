Публикуем конкурсные работы жителей Карелии, обожающих своих питомцев

Конкурс «Я и любимец», который проводит портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», продолжается! На конкурс принимаются фотоснимки, на которых запечатлены домашние любимцы вместе с хозяином. Это могут быть не только кошки и собаки, но и любые другие животные, которые живут у вас дома. Питомцев на фото может быть больше, чем один, а хозяин должен присутствовать обязательно. Самое главное условие – фотография должна вызывать улыбку!

Фото самых ярких участников и победителя каждого месяца будет опубликовано в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Победитель получит приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович.

Голосование начнется в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» 18 сентября и продлится до 25 сентября. Победителя из числа лидеров выбирает редакция. Участники, которые не попадают в сентябрьское голосование, переходят на следующий месяц.

Присылайте ваши фотографии на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Я и любимец». Необходимо, чтобы снимки были хорошего качества, в формате Jpg или Jpeg .

В письме укажите, кто на фото, представьтесь, а также расскажите что-то интересное о своем любимце. Участники должны состоять в нашей группе в сети «ВКонтакте».

Знакомьтесь:

1. Дарья и Снежок. «Меня зовут Дарья. Я из Куусиниеми. Мой питомец собачка по кличке Снежок. Мне и ему не важно на чем ездить — на машине или на велосипеде. Нам комфортно на чем угодно, лишь бы вместе».

2. Дима, Диди и крольчата. «Мой внук Дима с домашними кроликами ещё маленькими, он дал им имена. А рядом собачка Диди — так и норовит ухватить крольчат от ревности» (Колокольникова Марина Николаевна).

3. Руслан с Саймой и Ханом. «Сайму взяли на улице совсем маленькой, сейчас ей 6 лет, очень умная и супер добрая собака. В год она родила Хана, папа Хана — чистокровный хаски, поэтому у Хана разные глаза. Он настоящий защитник! На фотографии Сайма слева, Хан справа» (мама Руслана, Юлия Витер).

4. Иван Харитонов и Марсела. «Это мой муж и наша кошечка Марсела. Мы ее взяли из приюта, когда ей было всего три недели. Я не могла не послать фото, где в глазах столько любви друг к другу, а ее глаза говорят — обрати внимание! Масенька очень умная, она всегда так садится перед мужем, когда он работает на компьютере. Если он очень занят, то забирается на его плечо, но своего добьется. Она всегда встречает с работы, виляя хвостиком, как собачка! Мы приходим домой счастливые, зная — нас очень ждут!» (Светлана Харитонова).

5. Татьяна Ильина и Ксюша. «С Ксюшей мы прожили 15 лет душа в душу, с полуслова понимали друг друга. В лесу она знала все тропинки, грибные и ягодные места и бежала впереди меняю А еще она любила мыться в ванне и подпевать телефону, домофону, будильнику, выводя различные мелодии… Очень скучаю без неё».



