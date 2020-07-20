20 июля 2020, 12:24
Конкурсы

Основная подписка на "ТВР-панораму" завершилась розыгрышем призов

Десять самых удачливых подписчиков получили призы от партнеров самого читаемого еженедельника Карелии

Республиканский еженедельник "ТВР-панорама" подвел итоги основной подписной кампании на второе полугодие 2020 года. Десять счастливчиков, приславших свои купоны в редакцию, получили призы от партнера "ТВР-ки" — интернет-магазина правильного питания Fasol. Tv.


Если в этот раз вам не повезло — не расстраивайтесь. Уже началась новая подписная кампания с новыми призами. Подписывайтесь и присылайте свои купоны. Будьте здоровы!

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Метки: 
новости петрозаводска
новости Карелии
газета ТВР-Панорама
розыгрыш призов
основная подписка
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