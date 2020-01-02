02 января 2020, 14:24
Публикуем график работы Госавтоинспекции Карелии в праздничные дни
Стало известно расписание приема граждан в петрозаводском отделении ГИБДД на ул. Медвежьегорской
Госавтоинспекция Карелии напоминает график работы МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия (г. Петрозаводск, ул. Медвежьегорская, 3) в дни новогодних праздников.
4 января 2020 года:
Отделение регистрации – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Осмотр транспортных средств – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Экзаменационное отделение – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Прием экзаменов – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
С 9 января 2020 года МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия будет осуществлять прием граждан по установленному режиму работы.