Публикуем график работы Госавтоинспекции Карелии в праздничные дни

Госавтоинспекция Карелии напоминает график работы МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия (г. Петрозаводск, ул. Медвежьегорская, 3) в дни новогодних праздников.

4 января 2020 года:

Отделение регистрации – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Осмотр транспортных средств – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Экзаменационное отделение – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Прием экзаменов – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

С 9 января 2020 года МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия будет осуществлять прием граждан по установленному режиму работы.