Публикуем график передвижной вакцинации от гриппа в Петрозаводске

Возможность привиться от гриппа, минуя поликлиники, оказалась очень популярной среди горожан. По информации центра общественного здоровья Карелии, на утро 16 сентября в передвижном медпункте прививку от гриппа сделали почти 1800 человек.

«Такого количества желающих привиться за время, когда практикуется мобильная вакцинация, еще не было! Только вчера вакцину от гриппа здесь получили 358 человек»,

- сообщают в Центре.

В этой связи напоминаем, в каких районах города и когда будет работать передвижной медицинский центр:



- По 19 сентября включительно работает комплекс у ТЦ «Главный»;



- с 21 по 27 сентября у гипермаркета «Лента» на пр. Комсомольском, 27;



- с 30 сентября по 9 октября у ТРК «Лотос-Плаза», пр. Лесной 47-а;



- с 12 по 18 октября включительно у ТРЦ «Тетрис» (ул. Мерецкова, 11).



Время работы комплексов с 12 до 18:00.

Гражданам необходимо иметь при себе паспорт о полис ОМС.