Отопительный сезон стартовал в Петрозаводске

В Петрозаводске сегодня стартовал отопительный сезон. Ресурсоснабжающие организации начали подключать социальные объекты и жилой фонд к отоплению. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году власти решили не дожидаться того момента, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8 градусов в течение пяти дней. Это связано, в том числе, с риском распространения респираторных заболеваний на фоне пандемии коронавируса.

В администрации города попросили петрозаводчан проявить внимательность в эти дни. В случае обнаружения протечек и неполадок в системе отопления стоит немедленно обратиться в управляющую компанию или в ЕДДС по телефону 051.