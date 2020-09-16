В Суоярви лица, освободившиеся из мест лишения свободы, нарушали закон

Суоярвским районным судом рассмотрены два административных исковых заявления МВД России по Суоярвскому району о продлении ранее установленного административного надзора и об установлении дополнительных ограничений в отношении двух местных жителей, сообщает прокуратура РК.

По закону административный надзор устанавливается в отношении лица, освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления при рецидиве, с целью предупреждения совершения преступлений и других правонарушений, оказания профилактического воздействия.

Установленный судом административный надзор может быть продлен в связи с совершением поднадзорным лицом административных правонарушений.

Суд исковые требования органов внутренних дел удовлетворил.

Так, неработающему, злоупотребляющему спиртными напитками 42-летнему жителю г. Суоярви административный надзор продлен на 6 месяцев и установлены дополнительные ограничения – 2 раза в месяц являться на регистрацию в органы внутренних дел – в связи с неоднократным нарушением общественного порядка и привлечением за это к административной ответственности в течение 2020 года, в том числе в связи с неоднократным установлением фактов появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Другому местному жителю, 1970 года рождения, судом установлено дополнительное ограничение в виде запрета на выезд за пределы Суоярвского района также в связи с неоднократно выявленными фактами нарушения общественного порядка. Данная мера применена судом с целью пресечь контакты гражданина с ранее судимыми знакомыми, проживающими в г. Петрозаводске и ведущими асоциальный образ жизни, общение с которыми могло бы привести к совершению им противоправных деяний.

Решения суда вступили в законную силу.