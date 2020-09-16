Карельские камни сыграют роль метеоритов на месте приземления Гагарина

В Саратовской области на месте приземления первого советского космонавта Юрия Гагарина идет создание единственного в мире мемориально-образовательного комплекса под открытым небом «Парк покорителей космоса». Крупномасштабный проект был инициирован в августе 2019 года председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Его открытие намечено на апрель 2021 года.

Камни, которые будут играть роль метеоритов в Парке покорителей космоса, привезут из Карелии, сообщает паблик парка.

«Метеориты расположатся в трех ключевых зонах парка: «Площади космонавтов», в начале пути «108 минут» и на площади в Месте приземления капсулы. Они будут выполнять навигационную функцию — фрезеровкой будет нанесен текст с подробной информацией про каждую зону. Помимо информативной части «метеориты» будут поддерживать атмосферу космоса в парке. Настоящие метеориты делятся на 3 вида: каменные, железные и железо-каменные. Наиболее схожим с космической породой земным материалом оказался светло-серый шунгит», – сообщает паблик.

Его добывают только в одном месте в окрестностях Кондопоги.