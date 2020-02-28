Публикуем гороскоп от Павла Глобы на 28 февраля

Специалист по астрологии Павел Глоба рассказал россиянам о прогнозах звезд на, пожалуй, самый приятный день недели - пятницу. Прогнозы эксперта опубликовал сайт радиостанции Ретро FM.

По словам Павла Глобы, сегодня, 28 февраля, не самый подходящий день для активных начинаний, но зато это удачное время для изменения планов. Астролог дал совет, подходящий для всех знаков зодиака - думайте своей головой и используйте личный опыт при принятии серьезных решений.

Овны сегодня будут четко выражать свои мысли, ваши доводы будут вескими и аргументированными. У Тельцов день подходит для того, чтобы найти рычаги влияния и ускорить то, что откладывается. Больше повезло Близнецам - у представителей этого знака продуктивность сегодняшних действий высока, но придется постараться, чтобы сделать первый шаг.

А вот у Раков не лучший день для личных подвигов. Постарайтесь стать частью коллектива, говорят звезды. Львы же сегодня склонны к размышлениям и мечтам — пусть оригинальным и интересным, но совершенно не реализуемым.

Конец недели будет суетливым у Дев - параллельно с чем-то серьезным и важным придется заниматься множеством мелких вопросов. А вот у Весов появятся перспективы для духовного или интеллектуального развития.

Стрессоустойчивости Скорпионов можно позавидовать, считает Глоба. Эти люди понимают, чего хотят добиться, и не обращают внимания на препятствия. Стрельцы же в личной жизни склонны идеализировать предмет своих воздыханий и не замечать его недостатков. Совет астролога: подумайте об этом.

В работе у Козерогов достаточно устойчивые позиции, поэтому не следует соглашаться на то, в чем вы не уверены. А вот для Водолеев день удачен для творческих начинаний. У вас получится «заразить» вдохновением окружающих. Что же касается Рыб, то представители этого знака могут рассчитывать на получение бонусов и наград, но другим об этом лучше не распространяться.