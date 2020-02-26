Из девушек-пацанок сделают леди в уникальном проекте в Петрозаводске

В Петрозаводске стартует уникальный молодежный проект, созданный по мотивам телевизионного реалити-шоу «Пацанки». Стать его участницами приглашают девушек в возрасте от 14 до 22 лет, которые хотят измениться и стать более женственными.

Проект называется «Девчонки. Время перемен», его проводит Культурно-досуговый центр Древлянки. Участниц ждет один месяц (с 1 по 29 марта) усиленной работы над собой.

Девушкам расскажут, как строить взаимоотношения с окружающими, правильно питаться, помогут освоить азы визажа и стиля, познакомят с правилами этикета и дадут попробовать себя в качестве модели.

За время проекта участницы должны будут подготовить номер – представление себя, который они покажут на финальном вечере 29 марта.

Победительница получит бесплатную смену образа в салоне красоты, остальные участницы будут награждены призами. Участие в проекте бесплатное. Торопитесь: прием заявок до 29 февраля.

Подробнее здесь.