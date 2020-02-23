Астрологи предсказали счастье в любви представителям пяти знаков

Первая половина недели подходит для прояснения и укрепления личных взаимоотношений. Также это благоприятное время для новых знакомств. Несмотря на то, что свидания сейчас не будут отличаться страстностью, они могут привести к началу новых стабильных отношений. В обращении с деньгами будьте последовательны и практичны. В начале недели спонтанные приобретения и вложения средств вряд ли окажутся эффективными. Вторая половина недели принесет больше оптимизма, усилит стремление к личному росту и развитию. Вы можете получить шанс реализовать свои творческие способности. Отношения с противоположным полом в этот период будут довольно противоречивыми, достичь взаимопонимания станет труднее. Новые знакомства и романтические свидания в конце недели вряд ли будут удачными.



Овнам придется скорректировать что-то в своих делах или распорядке дня. Это удачное время для перемен, направленных на более эффективное использование своих способностей. Могут произойти положительные подвижки в карьере и в отношениях с влиятельными людьми.

Тельцы смогут упорядочить супружеские отношения, более четко распределить обязанности. Вторая половина недели откроет новые перспективы. Не исключены знакомства, которые могут быстро перерасти в дружбу. Выходные подходят для посещения клубов по интересам и общения с близкими по духу людьми.

Близнецов ждет благоприятное время для борьбы с вредными привычками, наведения порядка в доме, перехода на правильный режим питания. Не исключено, что вам предложат более престижную должность. Также могут вырасти ваши доходы. Успех возможен в тех делах, в которые вы уже вложили много сил.

У Раков улучшатся партнерские отношения. Это счастливое время для влюбленных, которые давно встречаются и созрели для официального оформления отношений. Сейчас можно не только объявлять о помолвке, но и проводить свадьбу. Неделя подходит для учебы, поездок, занятий спортом.

Львам в начале недели полезно заняться оздоровлением организма. Соблюдая нехитрые правила правильного питания, совсем скоро вы почувствуете себя бодрее. В этот период не исключен рост доходов. На выходных рекомендуется отправиться за город. Также это удачное время для занятий спортом.

Девам предстоит пережить немало приятных мгновений. Прежде всего это относится к тем, кто влюблен. Вас ждут приятные сюрпризы, чувственные признания. Романтические отношения значительно окрепнут, станут более зрелыми. Также это хорошее время для общения с детьми.

Весам звезды советуют заняться благоустройством своего дома. Чувство вкуса и дизайнерские способности вас не подведут. Кроме того, вы сможете рационально распорядиться деньгами и не превысить установленный бюджет. Во второй половине недели можно начинать курс закаливания, а также проводить плановое лечение.

Скорпионы смогут значительно улучшить отношения с окружающими людьми. Ваш доброжелательный стиль общения усилит симпатию к вам со стороны друзей и родных. Также это удачное время для учебы и поездок. В полную силу раскроются ваши творческие способности. Романтические отношения ждет период расцвета.

У Стрельцов возможны романтические приключения. Не торопитесь окунаться в омут чувств с головой: начатые романы вряд ли продлятся долго. Лучше всего уделить максимум внимания заботе о близких людях и поддержанию гармоничных отношений в семье.

У Козерогов может возрасти число встреч, поездок и новых знакомств. Практически всем вдруг захочется пообщаться с вами, обменяться мнениями, спросить или попросить о чем-то. Постарайтесь, чтобы подобное бурное общение не отразилось негативно на ваших отношениях с родными и близкими.

Водолеям не следует нагружать себя делами в первой половине недели. Более предпочтительно занять созерцательную позицию. Вторая половина недели сулит успехи в решении материальных проблем. Для этого у вас будет достаточно энергии и финансовых ресурсов.

Рыбы могут получить интересную информацию, которая положительно повлияет на их планы. Также это удачное время для общения с друзьями, в том числе по интернету. Вторая половина недели сулит бурный рост ваших творческих способностей. Успешно будут складываться романтические отношения.

Источник: astro-ru.ru

