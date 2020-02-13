«Птз говорит» выяснил подробности истории с «толстоватыми ногами»

Администрация Петрозаводска проводит проверку в школе № 5 на Кукковке. Поводом стало видео, которое распространили многочисленные СМИ, в том числе федеральные. Сотрудники администрации выясняют, имели ли место оскорбительные высказывания директора школы Марины Фоминой в адрес одной из учениц, в то время восьмиклассницы. Имя девочки мы называть не будем, поскольку ей еще не исполнилось восемнадцать лет. В настоящее время она учится в другом учебном заведении.

На видеозаписи, сделанной на мобильный телефон, директор школы комментирует внешность девочки. В частности, называет ее ноги «толстоватыми» для юбки.

– Такие юбки носят обычно девочки с очень хорошими формами. У тебя толстоватые ноги – это пошло и некрасиво,

– сказала директор ученице.

История вызвала широкий общественный резонанс, несмотря на то, что произошла еще в 2018 году. Мама девочки Олеся Кондратьева не придавала его огласке, пока дочь не окончила школу. Появившееся в сети видео произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Нам удалось поговорить с девочкой – автором видеозаписи. По ее словам, конфликт произошел на уроке ИЗО, когда она училась в восьмом классе, после чего ее вместе с одноклассницей вызвали к директору.

– Все началось с того, что учитель ИЗО дернула за руку одну из учениц, а после пнула наши вещи, где лежали, как минимум, дорогие телефоны. Я начала кричать: «Вы что делаете?» В ответ педагог назвала нас «дебилами» и ушла за директором. Директор начала кричать и требовать, чтобы мы прошли в ее в кабинет. Как только посыпались оскорбления, я сразу включила видео. Ну а дальше вы видели.

По словам автора видео, ее юбка не была очень короткой, просто выше колена. Девочка утверждает, что директор и раньше повышала голос и комментировала ее внешний вид.

Мама девочки Олеся Кондратьева говорит, что помнит тот день, будто он был вчера. По ее словам, дочь сразу же рассказала ей о произошедшем и показала видео. Олесю после этого случая тоже вызвали к директору. Когда мать встала на защиту дочери, Марина Фомина стала утверждать, что та ей врет.

– Но когда я сказала, что дочь все снимала на видео, у нее даже руки затряслись. Она расплакалась и извинилась передо мной. И с тех пор все было в порядке, мою дочь никто не третировал,

– рассказала Олеся Кондратьева порталу «Петрозаводск говорит».

– Тогда зачем вы обнародовали видео сейчас, спустя столько времени?

– Мне стало известно, что директор плохо обращается с другими учениками, тиранит их, она ведь до сих пор там работает. Знакомая рассказала, что директор при ней брала ее ребенка за шкирку. В грубой форме разговаривала с матерью при ребенке, ученике своей школы. Я считаю такое поведение недопустимым. И это не единичный случай. Из-за нее и учителя увольняются. Я знакомой рассказала об этой видеозаписи. Они ее у нас попросили, мы отдали. Многие страдают в школе от директора и, думаю, будут благодарны за огласку.

Олесю до сих пор возмущает поведение руководителя школы. По ее мнению, высказываться о внешности учеников недопустимо для педагога:

– Хорошо, что у меня ребенок с сильным характером. А если бы это был мягкий ранимый человек? И ему бы пришло в голову, не дай Бог, шагнуть из окна?

Комментария самой Марины Фоминой нам получить не удалось. Когда наш корреспондент пришел в школу № 5, ее там не оказалось – с 13 февраля руководитель вышла на больничный. Хотя, по словам вахтера, утром на рабочем месте она присутствовала. Заместитель директора по УВР Анна Коргонен сказала, что, пока директор на больничном, комментариев от образовательного учреждения не будет.

Ситуацию нашему порталу прокомментировала депутат Петросовета Галина Васильева. Она много лет проработала в образовании и была руководителем Марины Фоминой, когда возглавляла лицей № 13. Васильева пришла в ужас от слов своей бывшей коллеги:

– Поступок, если честно, безобразный. Вслух надо говорить не все, что думаешь. Девочка будет помнить это очень долго. Педагогу нельзя такие вещи говорить.

При этом Галина Васильева была удивлена, что Фомина допустила подобные высказывания. По ее словам, ее бывшая коллега всегда была довольно сдержанным человеком:

– Она была грамотным завучем, свое дело делала, как положено. Срывы бывали, но крайне редко. Я делаю на этом акцент. Если что-то случалось, она всегда переживала, честно все рассказывала, извинялась, просила совета. И она была хорошим учителем. Возможно, в этом эпизоде просто потеряла контроль над собой.

Галина Васильева отметила, что претензии к внешнему виду учеников в школах возникают регулярно. Но к таким разговорам с детьми надо подходить очень тактично и готовиться к ним:

– Нельзя разговаривать с ребенком «под настроение», и тем более – говорить о каких-то внешних недостатках. Надо найти подход, чтобы ребенок понял, что поступает неправильно. Это беда некоторых педагогов, которые бьют наотмашь – и считают, что они правы.

Валентина Платонова, Георгий Чентемиров

Фото школы – «Петрозаводск говорит», фото директора – Angelina Dmitrieva

Видео: http://bloknot.ru/