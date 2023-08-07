Птичий грипп в Петрозаводске не подтвердился

Высокопатогенного гриппа птиц в Петрозаводске нет. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

По данным ведомства, из лаборатории города Владимир пришел отрицательный результат пробы на вирус. В связи с этим отменены ограничительные мероприятия, введенные в Карелии 4 августа. Также прекратили свою работу контрольно-пропускные посты на границах вероятного очага заражения.

Напомним, 3 августа в помете утки, обитавшей на реке Неглинке в Петрозаводске, была найдена РНК вируса гриппа А. Территорию в районе парка 50-летия пионерской организации огородили лентами и стали проводить дезинфекцию, дополнительные исследования. // Фото: unsplash.com / Ravi Singh