07 августа 2023, 17:30
Птичий грипп в Петрозаводске не подтвердился
В столице Карелии отменен карантин по высокопатогенному гриппу птиц
Высокопатогенного гриппа птиц в Петрозаводске нет. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.
По данным ведомства, из лаборатории города Владимир пришел отрицательный результат пробы на вирус. В связи с этим отменены ограничительные мероприятия, введенные в Карелии 4 августа. Также прекратили свою работу контрольно-пропускные посты на границах вероятного очага заражения.
Напомним, 3 августа в помете утки, обитавшей на реке Неглинке в Петрозаводске, была найдена РНК вируса гриппа А. Территорию в районе парка 50-летия пионерской организации огородили лентами и стали проводить дезинфекцию, дополнительные исследования. // Фото: unsplash.com / Ravi Singh