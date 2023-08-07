Евгений Тучин поблагодарил «Живой город» за маскировочные сети

Главврач перинатального центра Евгений Тучин, который в ноябре прошлого года ушел добровольцем на СВО, поблагодарил благотворительный фонд «Живой город» и волонтеров акции «Сети Победы» за присланные на передовую маскировочные сети. Обращение опубликовала супруга военнослужащего Ирина Тучина в соцсетях.

От всей души благодарю куратора акции «Сети Победы» Максима Куцина. Все это имущество (масксети) будет использоваться по назначению, для достижения нашей общей Победы,

- резюмировал Евгений Тучин в видеоролике.

Напомним, что не так давно БФ «Живой город» рассказал о новом производстве маскировочных сетей для автомобилей и техники.