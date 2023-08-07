07 августа 2023, 16:52
Евгений Тучин поблагодарил «Живой город» за маскировочные сети
Слова благодарности с передовой военнослужащий передал в видеоролике
Фото: Ирина Тучина
Главврач перинатального центра Евгений Тучин, который в ноябре прошлого года ушел добровольцем на СВО, поблагодарил благотворительный фонд «Живой город» и волонтеров акции «Сети Победы» за присланные на передовую маскировочные сети. Обращение опубликовала супруга военнослужащего Ирина Тучина в соцсетях.
От всей души благодарю куратора акции «Сети Победы» Максима Куцина. Все это имущество (масксети) будет использоваться по назначению, для достижения нашей общей Победы,
- резюмировал Евгений Тучин в видеоролике.
Напомним, что не так давно БФ «Живой город» рассказал о новом производстве маскировочных сетей для автомобилей и техники.