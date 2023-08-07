Жителям Карелии расскажут о средствах реабилитации для инвалидов

Во вторник, 8 августа, карельское отделение Социального фонда проведет горячую линию для жителей республики. Об этом говорится в сообщении в паблике ведомства.

Темой очередного мероприятия станет обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

Все желающие смогут задать свои вопросы с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142)-79-59-14. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes